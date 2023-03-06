МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Польский энергоконцерн Orlen хочет потребовать компенсации от России в связи с прекращением поставок нефти и газа, заявил глава компании Даниель Обайтек. Британия приостановила поставки газа в Европу из-за отказа оборудования

"Мы будем этот вопрос рассматривать… Вопрос компенсаций от России изучается", — рассказал он в эфире радиостанции Zet.

Россия прекратила поставки нефти в Польшу в конце февраля. "Транснефть" пояснила, что должна была транспортировать российскую нефть на польские нефтеперерабатывающие заводы, но соответствующие маршрутные поручения не были оформлены и оплачены. В связи с этим компания прекратила поставки сырья, а польские потребители были исключены из графика, утверждаемого Минэнерго РФ.

При этом у Orlen есть контракт с "Татнефтью", действующий до конца 2024 года. По нему концерн ежемесячно закупал 200 тысяч тонн российской нефти.

Договор входящей в Orlen PGNiG с "Газпромом" действовал до конца прошлого года, однако поставки газа были прекращены еще в апреле из-за отказа от расчетов за энергоресурс по новой схеме в рублях.