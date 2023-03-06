МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что начнет сотрудничать с Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) над проектами энергетического перехода. Новое правительство Италии пытается восстановить связи с ОАЭ. Eni планирует удвоить продажи СПГ к 2026 году

После встречи с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что теперь это обоюдное доверие ведет к восстановлению областей для будущего сотрудничества, которое может простираться от нефтегазового до оборонного сектора.

"Переговоры… прошли очень хорошо, и мы возвращаемся к стратегическому партнерству. Италия традиционно имела очень сильные связи с ОАЭ, которые в последние годы претерпели серьезные трудности", — заявила она журналистам в Абу-Даби.

Подконтрольная государству Eni сообщила, что вместе с ADNOC изучит возможности в сфере возобновляемой энергетики, голубого и зеленого водорода, улавливания и хранения углекислого газа.

Кроме того, компании будут вместе работать над сокращением выбросов парниковых газов и метана, а также рутинного сжигания попутного газа.