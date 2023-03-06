МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Минприроды РФ в конце марта представит в правительство новую стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, сообщил глава ведомства Александр Козлов. Путин подписал закон об ограничении дисконта Urals к Brent

"Актуализировать стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, с продлением до 2050-го. Особое внимание в документе будет уделено дефицитному сырью. Мы уже завершаем свою часть работы над документом, планируем в конце месяца представить его на рассмотрение в правительство", — заявил он в своем выступлении на заседании комитета Госдумы (ГД) по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Кроме того, по словам Козлова, Минприроды перераспределит не менее 5% расходов госпрограмм на работу в новых регионах, на предстоящую трехлетку – 12,4 миллиарда рублей.

"Сразу бы хотел коротко сказать, какую работу планируем в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На мероприятия в этих регионах мы перераспределим не менее 5% расходов госпрограмм. Всего на трехлетку – 12,4 миллиарда рублей", — сказал министр в своем выступлении в ГД.

Он также добавил, что в новых регионах Минприроды займется следующей работой: оцифрует геологические данные, сформирует базу лицензий на пользование недрами; создаст 11 особо охраняемых природных территорий федерального значения; займется ликвидацией объектов накопленного вреда; будет следить за паводковой ситуацией и чистотой русел рек; закупит лесопожарную и лесохозяйственную технику, мусоровозы, более одиннадцати тысяч мусорных контейнеров.

Бюджет Минприроды, отметил глава ведомства, на 2023 год сохранился на уровне прошлого — 260 миллиардов рублей, то есть все направления финансированием обеспечены. План по доходам в 2022 году Минприроды перевыполнен на 20 миллиардов рублей (при плане в 105 миллиардов). В 2023 году доходы планируются в размере более 140 миллиардов рублей.

Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин рассказал, что в основу обновленной стратегии развития российской минерально-сырьевой базы с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года будут положены потребности национальной экономики в стратегическом сырье.