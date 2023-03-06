ЕРЕВАН, 6 мар — ПРАЙМ. Планируемое повторное продление срока службы Армянской АЭС позволит безопасно эксплуатировать ее до 2036 года, сообщили в пресс-службе правительства Армении. В "Росатоме" сообщили о снижении выработки электроэнергии АЭС в 2023 году

Отмечается, что об этом было заявлено в понедельник в ходе совещания с участием премьер-министра страны Никола Пашиняна.

По данным пресс-службы, во время совещания руководство АЭС представило отчет о проделанной в 2022 году работе. В сообщении говорится, что проектный срок эксплуатации второго энергоблока атомной станции истек в 2016 году, но масштабные работы по модернизации позволили продлить срок его службы на 10 лет. В результате впервые с 1995 года АЭС работает на 100% тепловой мощности, а не на 92%, отмечается в сообщении.

"Разработан проект повторного продления срока эксплуатации энергоблока №2, работы будут выполнены в 2023-2026 годах. Разработана и согласована с Комитетом по регулированию ядерной безопасности концепция, готов проект постановления правительства, который даст старт процессу. В результате ожидается, что второй энергоблок Армянской АЭС сможет безопасно эксплуатироваться до 2036 года", — заявили в пресс-службе.

У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация.