ПРАГА, 6 мар — ПРАЙМ. Чешская компания Čepro, являющаяся государственным дистрибьютором топлива, получила первую поставку дизельного топлива из США, сообщило в понедельник сетевое издание České noviny со ссылкой на компанию. Власти Чехии раскрыли, чем заменили российский газ

"В ближайшие недели чешские водители смогут заправить свои машины дизельным топливом, произведенным в американском штате Луизиана. Первая партия этого топлива поступила на склады фирмы Čepro. Основная часть дизтоплива до сих пор поступала в республику из Германии, Австрии и Польши", — говорится в сообщении.

Импорт дизтоплива из США является результатом усилий фирмы Čepro по диверсификации источников энергоресурсов в связи с отказом от дальнейшего их получения из России.

"Наша цель — найти как можно больше поставщиков топлива для чешского рынка", — заявил журналистам гендиректор компании Ян Дуспева. По его словам, качество американского дизтоплива соответствует чешскому стандарту. "Это очень качественный продукт, чешским водителям не о чем беспокоиться", — добавил Дуспева.

Об объемах поставок и стоимости американского дизтоплива не сообщается.