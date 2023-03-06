Эксплуатация электросетей Херсонской области с апреля перейдет к "Россетям"
Минэнерго: эксплуатация электросетей Херсонской области с 1 апреля перейдет к "Россетям"
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Эксплуатация электросетей Херсонской области с 1 апреля перейдет к "Россетям", сообщило Минэнерго РФ.
"В Херсонской области: с 1 апреля эксплуатация электросетей классом напряжения 150 кВ и выше перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС)", — говорится в сообщении Минэнерго по итогам рабочей поездки замминистра энергетики Евгения Грабчака в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.
"Россети" осуществляют передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электросети России.
https://1prime.ru/energy/20230306/839991902.html
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