МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Эксплуатация электросетей Херсонской области с 1 апреля перейдет к "Россетям", сообщило Минэнерго РФ. Глава Минэнерго рассказал о восстановлении электросетей новых регионов

"В Херсонской области: с 1 апреля эксплуатация электросетей классом напряжения 150 кВ и выше перейдет к организации, ответственной за Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС)", — говорится в сообщении Минэнерго по итогам рабочей поездки замминистра энергетики Евгения Грабчака в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

"Россети" осуществляют передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электросети России.