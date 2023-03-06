ХЬЮСТОН (США), 6 мар — ПРАЙМ. Норвегия не в состоянии полностью заместить Россию на европейском энергетическом рынке, заявил РИА Новости старший вице-президент норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Глава Chevron констатировал, что Россия продолжает снабжать мир нефтью

"Нет, вовсе нет", — сказал Варнесс, отвечая на вопрос, может ли Норвегия занять место России на европейском газовом рынке.

Кроме того, он заявил, что конфликт на Украине привел к возникновению проблем в глобальных цепочках поставок, прежде всего в продовольственной сфере, заявил РИА Новости старший вице-президент и старший экономист норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс.

"Наиболее важное (влияние конфликта) заключается в санкциях, разумеется. Конечно же, война на Украине привела к снижению поставок продовольствия, что опять же имеет последствия для (глобальных) цепочек поставок", — сказал Варнесс.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.