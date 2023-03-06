Глава Petronas раскрыл, сколько продлится неопределенность на энергорынке
Глава Petronas: волатильность на энергорынке будет сохраняться до окончания украинского кризиса
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ХЬЮСТОН (США), 6 мар — ПРАЙМ. Малазийская нефтегазовая компания Petronas ожидает сохранения неопределенности и волатильности на глобальном рынке энергоносителей до окончания конфликта на Украине, заявил в понедельник исполнительный директор энергетического гиганта Аднан Зайнал Абидин.
"С учетом всего сказанного, до тех пор, пока мы не увидим окончания (боевых действий на Украине), волатильность и неопределенность на рынке будут сохраняться", — сказал он, выступая в рамках проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Он добавил, что в условиях нынешних геополитических реалий его компания рассматривает возможность расширения экспорта на новые рынке, однако подчеркнул, что приоритетом для Petronas по-прежнему остаются страны восточноазиатского региона.
https://1prime.ru/energy/20230306/839992453.html
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