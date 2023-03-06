ХЬЮСТОН (США), 6 мар — ПРАЙМ. Малазийская нефтегазовая компания Petronas ожидает сохранения неопределенности и волатильности на глобальном рынке энергоносителей до окончания конфликта на Украине, заявил в понедельник исполнительный директор энергетического гиганта Аднан Зайнал Абидин. Equinor оценила способность Норвегии заменить Россию на энергорынке Европы

"С учетом всего сказанного, до тех пор, пока мы не увидим окончания (боевых действий на Украине), волатильность и неопределенность на рынке будут сохраняться", — сказал он, выступая в рамках проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Он добавил, что в условиях нынешних геополитических реалий его компания рассматривает возможность расширения экспорта на новые рынке, однако подчеркнул, что приоритетом для Petronas по-прежнему остаются страны восточноазиатского региона.