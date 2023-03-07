МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку безрассудной энергетической политики администрации президента США Джо Байдена, заявил американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан. Байдена обвинили в том, что он не позволяет добывать нефть на Аляске

“Я думаю, что вторжение выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации (Байдена), так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии… была стратегической ошибкой”, — сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

Салливан добавил, в результате политики действующей администрации стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в американскую энергетику.