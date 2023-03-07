МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Украине и её союзникам необходимо уже сейчас готовить энергосистему страны к следующему сезону холодов, заявил замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол США на Украине и в Греции Джеффри Пайетт. Энергосистема Украины работает без ограничений

"Задача, которая сейчас стоит перед нами, — это готовиться к следующей зиме. Думаю, нам всем, как союзникам Украины, важно думать о том, какие шаги необходимо предпринять от текущего момента до следующей осени, чтобы сделать энергосистему настолько сильной, насколько возможно", — сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.