Госдеп посоветовал Украине уже сейчас готовиться к следующей зиме
Госдеп: Украине нужно уже сейчас нужно готовить энергосистему к следующей зиме
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Украине и её союзникам необходимо уже сейчас готовить энергосистему страны к следующему сезону холодов, заявил замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол США на Украине и в Греции Джеффри Пайетт.
"Задача, которая сейчас стоит перед нами, — это готовиться к следующей зиме. Думаю, нам всем, как союзникам Украины, важно думать о том, какие шаги необходимо предпринять от текущего момента до следующей осени, чтобы сделать энергосистему настолько сильной, насколько возможно", — сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
https://1prime.ru/energy/20230307/839993973.html
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