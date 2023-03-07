Жители Украины стали хуже оплачивать счета за электричество
Гендиректор YASNO ДТЭК Коваленко пожаловался на плохую платежную дисциплину украинцев
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МОСКВА. 7 мар — ПРАЙМ. Жители Украины стали хуже оплачивать счета за электричество, увеличив долги до 67,5 миллиона долларов, рассказал гендиректор украинской энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
"Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить…", — прокомментировал он сложившуюся ситуацию в одной из соцсетей.
Коваленко отметил ухудшение платежной дисциплины в стране за последние месяцы, подчеркнув, что заплатить "все равно придется". В противном случае потребители станут первыми, кого отключат от электроэнергии, подчеркнул он.
Гендиректор YASNO ДТЭК назвал размер текущего долга украинцев "колоссальным". Ситуация усугубляется тем, что в данный момент энергосистема страны нуждается "в каждой гривне", отметил он.
В начале года Коваленко уже сообщал, что счета за электричество на Украине могут вырасти, несмотря на регулярные отключения света.
https://1prime.ru/energy/20230307/839995729.html
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