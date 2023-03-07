МОСКВА. 7 мар — ПРАЙМ. Жители Украины стали хуже оплачивать счета за электричество, увеличив долги до 67,5 миллиона долларов, рассказал гендиректор украинской энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. Госдеп посоветовал Украине уже сейчас готовиться к следующей зиме

"Похоже, все так обрадовались от света без перебоев, что решили не платить…", — прокомментировал он сложившуюся ситуацию в одной из соцсетей.

Коваленко отметил ухудшение платежной дисциплины в стране за последние месяцы, подчеркнув, что заплатить "все равно придется". В противном случае потребители станут первыми, кого отключат от электроэнергии, подчеркнул он.

Гендиректор YASNO ДТЭК назвал размер текущего долга украинцев "колоссальным". Ситуация усугубляется тем, что в данный момент энергосистема страны нуждается "в каждой гривне", отметил он.

В начале года Коваленко уже сообщал, что счета за электричество на Украине могут вырасти, несмотря на регулярные отключения света.