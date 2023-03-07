Китай увеличил объемы импорта угля на 70,8 процента за январь — февраль
Таможня КНР: страна увеличила объемы импорта угля до 60,64 миллиона тонн с начала года
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ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2023 года увеличил объемы импорта угля на 70,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
Импорт угля за отчетный период составил 60,64 миллиона тонн (рост на 70,8%) на 8,28 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 39,4%).
https://1prime.ru/energy/20230307/839996294.html
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