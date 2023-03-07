ВАШИНГТОН, 7 мар — ПРАЙМ. Сеймур Херш, автор расследования о терактах на "Северных потоках", в беседе с РИА Новости не стал комментировать публикацию New York Times о новых разведданых по взрывам, а лишь рассмеялся. СМИ: проукраинская группировка может стоять за атакой на "Северные потоки"

Ранее во вторник газета New York Times написала, ссылаясь на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.

"У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал", — сказал Херш, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию NYT.

"Я сейчас гляжу на (публикацию NYT — ред.). Вот это да, источники не называются", — сказал он и рассмеялся. "Мне нечего сказать. Мне пора", — добавил журналист.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.