Минэнерго Украины: энергетическая инфраструктура страны попала под удар
Глава Минэнерго Украины Галущенко: энергообъекты в семи областях страны попали под удар
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Удар нанесли по украинской энергетической инфраструктуре в семи областях страны, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
Ранее в четверг в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях были слышны взрывы.
Как отметил украинский министр в соцсетях, в этих регионах зафиксировали обстрелы энергетических объектов.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи 10 октября 2022 года в ответ на теракта на Крымском мосту, организованный, по данным отечественных властей, спецслужбами Украины.
https://1prime.ru/energy/20230309/840013005.html
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