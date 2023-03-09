МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Удар нанесли по украинской энергетической инфраструктуре в семи областях страны, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Украинская экономика в феврале сократилась на 26 процентов

Ранее в четверг в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях были слышны взрывы.

Как отметил украинский министр в соцсетях, в этих регионах зафиксировали обстрелы энергетических объектов.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи 10 октября 2022 года в ответ на теракта на Крымском мосту, организованный, по данным отечественных властей, спецслужбами Украины.