МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российской энергетике для получения технологического суверенитета необходимы IT-специалисты со знанием отрасли, а не просто функционала и работы IT-инфраструктуры, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ "Энерджинет", управляющий партнер ГК "Мосэлектрощит" Денис Суровцев. Посол рассказал о новых формах кооперации России и Китая в энергетике

"Российской энергетике для решения задач, связанных с обретением технологического суверенитета и курсом на импортозамещение, в настоящее время необходимы IT-специалисты с высоким пониманием процессов в отрасли, а не просто функционала и работы IT-инфраструктуры", — считает Суровцев.

По его словам, в последние годы одним из основных драйверов развития компаний в энергетическом комплексе было создание цифровых платформ (экосистем). В нынешних условиях, с решением задач по технологическому суверенитету, импортозамещению, стоит задача замены ряда элементов этих экосистем на отечественные компоненты, где важны инженерные IT-кадры и специалисты по микроэлектронике.

"Нужны специалисты, которые не только обладают компетенциями в сфере IT, но и знают о том, как устроена электроэнергетика, какие стоят вызовы перед отраслью", — рассказал Суровцев.

Он отметил, что для подготовки соответствующего специалиста, способного решить специфические для отрасли задачи, важны три фактора: базовый уровень образования, специальные для отрасли знания, а также навыки общения и умение работать в команде.

"Краткосрочные образовательные IT-курсы, которые так популярные сегодня, не способны обеспечить подготовку IT-специалиста для решения специфических для отрасли задач. Системным решением может быть, с одной стороны, повышение количества бюджетных мест на IT-специальности в энергетических вузах для получения полноценных базовых знаний. С другой стороны – погружение в отраслевую специфику через прохождение студентами на последних курсах практики на энергетических предприятиях или в IT-командах, уже успешно работающих в энергетической отрасли", — добавил эксперт.