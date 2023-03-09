СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. Украина отключила последнюю линию электропередачи (ЛЭП), которая питает Запорожскую АЭС, объект перешел на поддержку своих нужд за счет дизель-генераторов, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Минэнерго Украины: энергетическая инфраструктура страны попала под удар

"Сегодня рано утром (в 4.53) режим Зеленского отключил последнюю ЛЭП — Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Атомная станция на данный момент обесточена и перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов", — заявил он.

Рогов также сообщил, что пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС перевели в режим холодного останова.

"Сейчас два энергоблока (пятый и шестой) переводятся из режима горячего останова в режим холодного останова", — сказал он.

По словам Рогова, все это является провокацией украинской стороны, "чтобы затем обвинить Россию якобы в неспособности обеспечить безопасность на ядерном объекте".

"Призываем международное сообщество повлиять на террористический режим, засевший в Киеве", — подчеркнул он.