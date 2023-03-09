МОСКВА, 9 мар —ПРАЙМ. Все системы безопасности Запорожской атомной электростанции при переходе на дизель-генераторы сработали в штатном режиме, заявили в пресс-службе объекта. Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию вокруг ЗАЭС тупиковой

"Сегодня ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции", — рассказали там, подчеркнув, что системы безопасности объекта функционировали штатно.

Кроме того, на ЗАЭС отметили, что блоки 1 и 3 в данный момент ремонтируют, 2, 4, 5 и 6 — в холодном резерве.

В пресс-службе добавили, что запасов топлива на станции достаточно, они пополняются.

Помимо этого, там указали, что радиационный фон на объекте соответствует норме.

Ранее сообщалось, что рано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП — Днепровскую, питающую ЗАЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов.