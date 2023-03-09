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На Украине серьезно пострадали три теплоэлектростанции
Энергетика
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. На Украине получили серьезные повреждения три теплоэлектростанции, сообщили в национальном энергетическом холдинге ДТЭК. "Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате... ПРАЙМ, 09.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. На Украине получили серьезные повреждения три теплоэлектростанции, сообщили в национальном энергетическом холдинге ДТЭК.
"Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС", — сказано в Telegram-канале компании.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи регионах страны.