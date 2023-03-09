МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. На Украине получили серьезные повреждения три теплоэлектростанции, сообщили в национальном энергетическом холдинге ДТЭК. Минэнерго Украины: энергетическая инфраструктура страны попала под удар

"Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС", — сказано в Telegram-канале компании.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи регионах страны.