СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. Заявления Организации Объединенных Наций (ООН) о готовности посредничать при формировании зоны безопасности на Запорожской АЭС являются лукавством, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В "Росэнергоатоме" рассказали об электроснабжении обесточенной ЗАЭС

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщал, что организация готова выступить в качестве посредника для создания безопасной зоны вокруг станции, а именно полной демилитаризации района и обеспечении "нормальной деятельности" объекта.

"Способность ООН к конструктиву вызывает очень большие сомнения. Посредничество ООН звучит лукаво", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, "демилитаризация" "по-западному" представляется собой уход со станции Росгвардии для ее последующего захвата украинской стороной.

Рогов подчеркнул, что ООН сегодня отстаивает интересы только США и Британии, что ставит такое посредничество под сомнение.