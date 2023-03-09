ВАРШАВА, 9 мар — ПРАЙМ. Франция, Венгрия и Болгария блокируют принятие Евросоюзом санкций против российского сектора атомной энергетики, в том числе против концерна "Росатом", сообщило агентство РАР со ссылкой на источник в структурах ЕС. Финнов призвали сообщать о подозрениях на обход санкций

"Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против российского сектора атомной энергии, в том числе против концерна "Росатом". Речь идет среди прочего о ядерном топливе", — сказано в сообщении.

Отмечается, что введение таких санкций было условием поддержки Польшей десятого пакета санкций ЕС против России при том, что принятие каждого пакета санкций в ЕС требует единогласия 27 государств-членов.

"Крупнейшим защитником сотрудничества в области атомной энергетики с "Росатом" является Франция. Наиболее громким является Венгрия, которая ссылается на национальную безопасность, когда появляются какие-либо упоминания на тему наложения санкций на "Росатом". Болгария также заявляет, что обеспокоена безопасностью поставок", — сообщило РАР со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.

При этом агентство сообщает, что наложение санкций ЕС на "Росатом" активно лоббирует Украина. "Украина просит ЕС решить вопрос о ядерном топливе, указывая на то, что "Росатом" осознал, что у него есть защитный зонт в ЕС, и все, что его касается, исключено из санкционной угрозы", — сказано в сообщении.

Ранее Франция сообщала, что многие ее атомные электростанции используют российское ядерное топливо. "Росатом" строит два новых блока венгерской атомной электростанции в Пакше.