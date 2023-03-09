БЕРЛИН, 9 мар — ПРАЙМ. Треть электроэнергии, произведенной в ФРГ и поданной в сеть в 2022 году, была получена от угольных электростанций, этот показатель вырос на 8,4% по сравнению с предыдущим годом, сообщило Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Физлица в феврале купили акций на российском рынке больше, чем продали

"Как и в предыдущие годы, в 2022 году уголь был самым важным источником энергии для производства электроэнергии в Германии. Как сообщает Федеральное статистическое управление, по предварительным данным, треть (33,3%) электроэнергии, произведенной в Германии и поданной в сеть, была получена от угольных электростанций", — говорится в релизе ведомства.

Уточняется, что производство электроэнергии на угле выросло на 8,4% по сравнению с предыдущим годом.

Вторым по значимости источником энергии была энергия ветра, доля которой в производстве электроэнергии страны выросла на 9,4% и составила чуть менее четверти (24,1%) от всего объема электроэнергии.

Всего в 2022 году в Германии было выработано и подано в сеть 509 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это на 1,9% меньше, чем в 2021 году.

Власти Германии в прошлом году в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. До этого правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель на основании работы госкомиссии постановило, что отказ от угольной энергетики должен произойти до 2038 года, возможно, уже в 2035 году. Причиной такого решения стала необходимость выполнения целей Парижского соглашения по климату — не допустить потепления климата более чем на 1,5 градуса к концу столетия.