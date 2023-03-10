СТАМБУЛ, 10 мар — ПРАЙМ. В Турции завершили монтаж кровли машинного зала первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", сообщила пресс-служба проектной компании "Аккую Нуклеар". В Турции рассказали о влиянии землетрясений на строительство АЭС "Аккую"

"Весь монтажный процесс занял три месяца, первая ферма была смонтирована 10 декабря 2022 года. Кровля машинного зала состоит из девяти укрупненных ферм общей массой 1140 тонн, включая кровельный настил… Следующим этапом работ будет устройство кровельного покрытия", — сказано в пресс-релизе компании.

"Монтаж ферм кровли здания турбины — сложная и длительная операция, требующая тщательной подготовки. Каждая ферма устанавливается с точностью до десяти миллиметров. Коллектив строителей и монтажников АЭС "Аккую" успешно справился с поставленной задачей несмотря на жесткий график и непростые погодные условия. На следующем этапе сооружения машзала нам предстоит приступить к установке основных узлов и компонентов турбогенераторной установки", – заявил первый заместитель генерального директора — директор строящейся АЭС "Аккую" Сергей Буцких.

Cтроительно-монтажные работы на площадке АЭС "Аккую" ведутся одновременно на всех участках сооружения основных и вспомогательных объектов: четырёх энергоблоков, береговых гидротехнических сооружений, системы выдачи мощности, административных зданий, учебно-тренировочного центра, объектов физической защиты будущей АЭС. Все этапы строительства на площадке АЭС "Аккую" тщательно контролируются независимыми инспекционными организациями и национальным регулятором – Агентством по ядерному регулированию Турции (NDK). В ООН назвали ожидаемый ущерб от землетрясений в Турции

АЭС "Аккую" способна выдержать экстремальные внешние воздействия – наводнения, цунами, ураганы и их сочетания. Станция спроектирована таким образом, чтобы выдержать землетрясение до 9 баллов по шкале MSK-64.

Возводимая с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020-го, третьего — в марте 2021-го, четвертого — в июле 2022 года.