БРЮССЕЛЬ, 10 мар — ПРАЙМ. Переговорщики Совета ЕС и Европейского парламента достигли предварительной договоренности по сокращению потребления энергии на уровне Евросоюза к 2030 году на 11,7%, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против "Росатома"

Теперь предварительная договоренность должна быть окончательно утверждена в виде решения Европарламентом на пленарной сессии и Советом ЕС, после чего ее опубликуют в официальном журнале союза и она вступит в силу.

"Государства ЕС должны коллективно обеспечить сокращение конечного энергопотребления не менее чем на 11,7% к 2030 году по сравнению с прогнозами, сделанными в 2020 году", — указывается в документе.

Сообщается, что предел конечного потребления (потребление конечными пользователями) на уровне эквивалента в 763 миллиона тонн нефтяного эквивалента для стран-членов будет обязательным к исполнению, предел первичного потребления (потребление энергии, включая необходимое на производство и поставку энергии) на уровне 993 миллиона тонн нефтяного эквивалента будет считаться ориентировочным.

В Совете ЕС также указали, что доля вклада каждого государства союза в экономию энергопотребления будет рассчитываться по специальным формулам, учитывающим энергоемкость, ВВП на душу населения, уровень развития возобновляемой энергетики и потенциал энергосбережения. Возможность отклонения от расчетов составит 2,5%.