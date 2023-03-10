ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар — ПРАЙМ. Финляндия в четверг прошла пик зимнего энергопотребления, что необычно для марта, сообщает электросетевая компания Fingrid. Финнов призвали сообщать о подозрениях на обход санкций

"Рекорд потребления электроэнергии этой зимой в Финляндии был установлен вчера, в четверг 9 марта 2023 года, c 8-9 часов утра, согласно данным мониторинга потребления, проведенного компанией Fingrid. Утром морозного дня было потреблено 12 192 мегаватт электроэнергии", — говорится в сообщении.

На долю электроэнергии, произведенной в Финляндии, пришлось 11 240 МВт, остальное было импортировано из Швеции. Электроэнергии было достаточно, риски отсутствовали, уточняет компания.

Региональная оптовая цена на электроэнергию в Финляндии в этот период составляла €158,09/МВтч.

"Довольно необычно, что зимний пик потребления электроэнергии достигается только в марте. Вчерашний пик потребления электроэнергии все еще намного ниже осеннего прогноза Fingrid в 14 400 МВт. Это один из признаков того, что финны серьезно восприняли предупреждения о возможной нехватке электроэнергии и стали более экономно использовать электричество", — приводится в сообщении цитата представителя Fingrid Томаса Вестерлунда.

Национальный рекорд энергопотребления относится к зиме 2016 года, когда потребление достигло исторического максимума — 15 105 МВт/ч, уточняется в сообщении.