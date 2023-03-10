В США заявили, что страна способна заместить нефть и газ из России в Европе
В США заявили, что страна способна заместить российские нефть и газ в Европе
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ХЬЮСТОН (США), 10 мар — ПРАЙМ. США имеют возможность полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке, заявил глава комитета по энергетике и природных ресурсов американского сената Джо Манчин на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.
"Я думаю, да, мы в состоянии", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности полностью заместить российскую нефть и газ на энергоносители американских компаний в Европе.
По словам Манчина, это позволит не дать России использовать энергоносители "как оружие". "Если мы сможем сделать это и убрать с рынка российскую нефть, используемую в качестве оружия, это будет благословением для демократии", — отметил сенатор. Он также добавил, что предпочел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, но признал, что каждая страна должна принимать собственное решение в этом вопросе.
https://1prime.ru/energy/20230310/840033879.html
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