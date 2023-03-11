МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В Киеве отменены стабилизационные отключения электроэнергии, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Украина отключила последнюю линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС

Ранее в компании сообщили, что в Киеве ввели стабилизационные отключения электроэнергии.

"Стабилизационные отключения в Киеве отменены. Компания "Укрэнерго" отменила ограничения, что позволило в 16.45 (17.45 мск) восстановить электроснабжение всех жителей столицы. Благодаря этому графики стабилизационных отключения больше не применяются", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.