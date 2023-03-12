МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Самые крупные майнинг-фермы в России могут потреблять до 100 МВт мощности, что вчетверо меньше, чем, например, в Соединенных Штатах, рассказал РИА Новости директор по энергетике и строительству Intelion Data Systems Максим Симуткин. Эксперт спрогнозировал шестикратный рост майнинговых мощностей в России

"Наиболее крупные криптомайнинговые центры обработки данных в России могут вмещать до 30 000 ASIC майнеров и потреблять одномоментно до 100 МВт электрической мощности. В настоящее время большинство наиболее распространенных ASIC майнеров с воздушным охлаждением комплектуются стандартными блоками питания на 3,5-3,6 кВт. В США есть фермы с потреблением 380 МВт, а по заявлениям владельцев они могут быть расширены при необходимости для приема 130 000 устройств с общей мощностью 450 МВт", — сообщил эксперт.

Территориями появления первых майнинговых ферм стали страны с развитым алюминиевым производством (КНР, Россия, Исландия, Норвегия, Канада), поскольку для обеих отраслей электроэнергия занимает первое место в структуре затрат, объяснил Симуткин. Однако, в отличие от ряда производств, процесс майнинга в любой момент можно остановить и возобновить без перенастройки техпроцесса, что позволяет майнерам работать в диапазонах суток, когда цена на электроэнергию наиболее выгодна.

Рост энергопотребления майнерами в России дает большие нагрузки на сети, при этом рост промышленного майнинга может потребовать строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири, говорил в конце прошлого года глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Позднее министерство сообщило, что потребление электроэнергии майнерами криптовалют в России по итогам прошлого года составило 0,6-0,8%, тогда как прогнозировалось на уровне 1,5-2%.