"Росатом" начал поставлять импортозамещающие компоненты для российских газовых турбин
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. "Росатом" начал отгружать отечественным производителям газовых турбин импортозамещающие металлургические заготовки, это поможет перевооружению действующих и строительству новых теплоэлектростанций в России, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации холдинга "Атомэнергомаш".
Заготовки для газотурбинных энергетических установок электрической мощностью от 65 до 170 МВт начало отгружать предприятие "АЭМ-Спецсталь", входящее в контур управления "Атомэнергомаша".
"Производство валов, дисков, колец и другой продукции общим весом 1800 тонн было начато в 2022 году. Заготовки будут поставлены до конца 2023 года и использованы при изготовлении стационарных газотурбинных установок, предназначенных для технического перевооружения действующих и строительства новых электростанций в рамках реализации государственной программы модернизации теплоэнергетической отрасли. Ранее в подобных проектах использовалась продукция иностранного производства", — отмечается в пресс-релизе.
"АЭМ-Спецсталь" участвует в программах по обеспечению технологического суверенитета РФ в сфере электро- и теплоэнергетики, в том числе по локализации в России производства энергоэффективного газотурбинного оборудования. Это делается во исполнение указа президента РФ "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".
https://1prime.ru/energy/20230313/840046401.html