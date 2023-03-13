МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. "Росатом" начал отгружать отечественным производителям газовых турбин импортозамещающие металлургические заготовки, это поможет перевооружению действующих и строительству новых теплоэлектростанций в России, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации холдинга "Атомэнергомаш". Назван объем подачи российского газа через Украину на 13 марта

Заготовки для газотурбинных энергетических установок электрической мощностью от 65 до 170 МВт начало отгружать предприятие "АЭМ-Спецсталь", входящее в контур управления "Атомэнергомаша".

"Производство валов, дисков, колец и другой продукции общим весом 1800 тонн было начато в 2022 году. Заготовки будут поставлены до конца 2023 года и использованы при изготовлении стационарных газотурбинных установок, предназначенных для технического перевооружения действующих и строительства новых электростанций в рамках реализации государственной программы модернизации теплоэнергетической отрасли. Ранее в подобных проектах использовалась продукция иностранного производства", — отмечается в пресс-релизе.

"АЭМ-Спецсталь" участвует в программах по обеспечению технологического суверенитета РФ в сфере электро- и теплоэнергетики, в том числе по локализации в России производства энергоэффективного газотурбинного оборудования. Это делается во исполнение указа президента РФ "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".