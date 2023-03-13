МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. "Совет рынка" надеется, что в перспективе ближайших 3-5 лет увеличение стоимости электроэнергии не превысит роста инфляции, рассказал председатель правления энергорегулятора Максим Быстров в ходе своего выступления на Неделе российского бизнеса — 2023. Молдаване потребовали от властей оплатить их счета ЖКХ

"Точно не видим каких-то драматических ростов, если правительство не скажет нам решить сразу одновременно много задач… В целом мы стараемся придерживаться и будем придерживаться, понимая, что для нас и для вас это важно, мы не хотим превышать уровень инфляции в росте цен", — сказал он, отвечая на вопрос, какую динамику стоимости электроэнергии прогнозирует "Совет рынка" в перспективе 3-5 лет.

По словам Быстрова, рост стоимости на электроэнергию зависит от "аппетитов государства", а именно реализации энергетиками количества дорогостоящих проектов. "Сейчас идет серьезная работа над Восточным полигоном. Там необходимо строить много генерации, соответственно сетей… соответственно надо подводить газ, железнодорожные пути для подвоза угля и так далее. Все это стоит очень серьезных денег. Помимо этого у нас еще есть обязательства по новым территориям…, текущие программы", — пояснил он.

По данным энергорегулятора, нерегулируемая одноставочная цена электроэнергии в ценовых зонах ОРЭМ в 2022 году выросла примерно на 4,6%. Это в 2,6 раза ниже темпов инфляции, а также на 0,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее. При этом рост составляющей электроэнергии составил 6,4%, мощности – 2,6%.

Производители электроэнергии отмечают, что тренд на изменение одноставочной цены электроэнергии на уровне существенно ниже инфляции сохраняется на протяжении 2020-2022 годов. "В 2020 году рост одноставочной цены относительно 2019 года составил +4,5% при инфляции +4,9%. В 2021 году относительно 2020 года +4,9%.