БУДАПЕШТ, 13 мар — ПРАЙМ. Венгрия и Франция будут расширять участие французской Framatome в строительстве АЭС "Пакш-2", идут соответствующие переговоры, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии назвал последствия разрыва Европы с Китаем

"Чтобы на АЭС "Пакш" была западноевропейская система управления, мы будем и дальше расширять венгерско-французское сотрудничество в ядерной области, а также и дальше увеличивать роль Framatome в инвестициях в "Пакш", — цитирует агентство MTI слова министра.

Ранее политик заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французские власти компании Framatome такое разрешение выдали. Сийярто заявил, что Будапешт расценивает такое поведение Берлина как нарушение венгерского суверенитета, назвав его неприемлемым и незаконным.

Венгерский министр напомнил, что отсутствие у Siemens Energy разрешения на участие в строительстве "несправедливо", поскольку "вопрос энергоснабжения находится в национальной компетенции" стран-членов ЕС.

"Поэтому правительство (Венгрии) ведет переговоры о дальнейшем увеличении роли французского Framatome, чтобы Берлин больше не мог блокировать поставки систем управления", — заключил глава венгерского МИД.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.

Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум General Electric-Alstom (сейчас идет процесс выкупа французской EDF у американской GE Steam Power бизнеса по производству турбин для АЭС). Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.