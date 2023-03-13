БРЮССЕЛЬ, 13 мар — ПРАЙМ. Евросоюз хочет расширить энергетическое сотрудничество с Алжиром, в том числе, за счет новых инвестиций, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в эту североафриканскую страну. Аналитик объяснила, почему ЕС не вернется к дешевому газу

"Мы хотим развивать сотрудничество с Алжиром, но не только сегодня и не только в газовой сфере. Мы смотрим в будущее и делаем акцент на возобновляемых источниках энергии. У Алжира большой потенциал в том, что касается возобновляемой энергетики", — сказал Боррель, выступление которого публикует сайт Еврокомиссии.

Боррель находится в Алжире 12 и 13 марта, где провел встречи с президентом страны Абдельмаджидом Теббуном, а также главой правительства Айманом Бенабдеррахманом и министром иностранных дел Раматаном Ламамрой.