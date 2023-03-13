МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Минэнерго России своей приоритетной задачей в развитии отраслей топливно-энергетического комплекса обозначило переориентацию на новые рынки, сообщило министерство. Минэнерго рассказало о переходе на российские бенчмарки стоимости нефти

"Переориентация энергоресурсов на новые рынки является главной приоритетной задачей отраслей ТЭК в современных условиях", — сообщило Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Николая Шульгинова с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме. Встреча прошла в преддверии правительственного часа, где министр ответит на вопросы депутатов.

Как пояснил сам министр, слова которого цитирует пресс-служба Минэнерго, для этих целей "необходим комплекс мер, таких как расширение портовой инфраструктуры и магистральных нефтепроводов, создание экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2", формирование дальневосточного маршрута, переориентация экспорта угля, а также увеличение производства СПГ с нынешних 33 миллионов тонн в год до 100 миллионов тонн к 2030 году".

Шульгинов также отметил, что сейчас активно разрабатывается программа социально-экономического развития четырех новых регионов России, и выработка энергетической политики имеет особое значение. "Необходимо не только восстановить поврежденную и разрушенную энергетическую инфраструктуру, но и создать новую, отвечающую современным условиям потребления", — подчеркнул он.

Министр рассказал депутатам, что ведется активная работа по формированию общего рынка энергоресурсов стран-членов ЕАЭС. "Сейчас активно разрабатывается необходимая для этого нормативно-правовая база, процесс включает в себя и рынок газа, и электроэнергии, а также нефть и нефтепродукты. Также формируется аналогичный рынок энергоресурсов по линии Союзного государства с Белоруссией", — уточнил министр.