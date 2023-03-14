Казахстан договорился с Россией о закупке дизельного топлива в 2023 году
Казахстан может купить до 850 тысяч тонн российского дизельного топлива в 2023 году
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АСТАНА, 14 мар — ПРАЙМ. Казахстан договорился с Россией о возможности покупки в 2023 году до 850 тысяч тонн дизельного топлива, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.
"Мы договорились с РФ о поставке до 850 тысяч тонн дизельного топлива в этом году. Такая договоренность у нас есть, в случае необходимости мы можем выбирать этот объем", — сказал он журналистам в кулуарах правительства во вторник.
Министр пояснил, что к закупкам дизтоплива в России республика сможет прибегнуть в случае его нехватки в период посевной кампании.
https://1prime.ru/energy/20230314/840058981.html
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