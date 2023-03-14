МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. По итогам прошлого года отрасль электроэнергетики показала рост, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ЕС планирует нарастить инвестиции в энергосектор Алжира

"В целом, по итогам прошлого года отрасль электроэнергетики была среди лидеров, несмотря на санкции, непростую ситуацию, вызовы, различные прогнозы негативные, показала рост", — сказал он на встрече с главой компании "Россети" Андреем Рюминым.

Мишустин отметил, что это было в год, когда проводилась серьезная реорганизация группы "Россетей".

Премьер-министр также выразил надежду, что реорганизация группы "Россетей" скажется на реализации инвестпроектов и повышении надежности."В прошлом году у нас к Российской Федерации присоединились четыре новых региона. Важно обеспечить соответствующими объектами сетевой инфраструктуры эти новые регионы", — добавил он.

Премьер отметил, что стабильная работа электросетевого хозяйства в целом — это залог поступательного развития государства.

Премьер-министр отметил, что даст поручение вице-премьеру Александру Новаку и министру финансов Антону Силуанову проработать вопросы с финансированием второго этапа электроснабжения Восточного полигона железных дорог.

Мишустин подчеркнул, что Восточный полигон железных дорог является очень важным проектом, поскольку сегодня одним из ключевых направлений для РФ является внешняя торговля на Восток. Поэтому в стране активно создается инфраструктура для выхода товаров в сторону рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Мишустин на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым поручил ему держать на особом контроле реализацию всех намеченных проектов и планов, отметив, что стабильная работа электросетевого хозяйства — залог развития страны.