БАКУ, 14 мар — ПРАЙМ. Для увеличения экспорта электроэнергии в Европу Азербайджану необходимо осуществить дополнительные инвестиции в Грузию и Турцию, заявил во вторник азербайджанский президент Ильхам Алиев на состоявшейся в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. В CCBLR рассказали, какие иллюзии питает Европа относительно санкций

"Передача электроэнергии является одним из важнейших вопросов, так как сегодня наши экспортные возможности ограничиваются пропускной способностью. Насколько я помню, максимальный объем составляет примерно 1000-1500 мегаватт пропускной способности через Грузию и Турцию. В обеих странах, в Грузии и Турции, есть участки с ограниченной пропускной способностью. Для увеличения пропускной способности в обе страны необходимо вложить дополнительные инвестиции", — сказал Алиев.

В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. Речь идет о строительстве подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 километров. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.