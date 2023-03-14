АЛМА-АТА, 14 мар — ПРАЙМ. Энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в октябре этого года в Астане, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. Казахстан договорился с Россией о закупке дизельного топлива в 2023 году

Глава минэнерго Казахстана Болат Акчулаков во вторник принял участие в третьем совещании министров энергетики государств-членов ШОС, которое прошло под председательством Индии в формате видеоконференции.

"Председательство в органах ШОС в июне 2023 года переходит к Казахстану от Индии. В этой связи министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков пригласил коллег с профильных министерств государств-членов ШОС принять участие в Энергетическом форуме ШОС, который состоится в октябре 2023 года в г. Астана", — говорится в сообщении пресс-службы минэнерго.

В рамках заседания был принят документ о дальнейшем сотрудничестве государств-членов ШОС в сфере энергетики – "Совместное заявление по новым видам топлива и моделированию в энергетическом секторе". По данным пресс-службы, документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива с целью объединения усилий развивающихся стран-производителей и потребителей топлива.

Акчулаков отметил, что по инициативе президента республики Касым-Жомарта Токаева Казахстаном разрабатывается энергетическая стратегия ШОС. Документ будет включать в себя основные направления дальнейшего сотрудничества в энергетической отрасли государств-членов ШОС до 2030 года.