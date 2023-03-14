МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Экспорт дизельного топлива из Китая в марте может снизиться до 8-месячного минимума, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сфокусированы на удовлетворении внутреннего спроса и наращивании запасов в преддверии плановых регламентных работ, согласно данным Reuters. СМИ: импорт российского дизеля в Испанию достиг десятилетнего максимума

Снижение экспорта из КНР также свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса на топливо и росте цен после отказа от жестких антиковидных мер.

Сокращение вывоза дизтоплива может привести к истощению его запасов в Азии и повысить рентабельность производства дизтоплива, особенно учитывая предстоящий сезон (апрель-июль) активного спроса со стороны сельскохозяйственного и строительного секторов.

Экспорт промышленного и транспортного топлива, вероятно, составит 400 000-770 000 тонн против 2 млн тонн в феврале. Об этом свидетельствуют данные JLC, Longzhong, Refinitiv и двух китайских источников. Последний раз столь низкие показатели экспорта дизтоплива наблюдались в июле 2022 года, согласно данным Главного таможенного управления.

Совокупный экспорт бензина, дизельного и авиатоплива в марте может достичь 1,5-1,94 млн тонн, что по меньшей мере на 50% ниже февральского показателя 3,9-4,15 млн тонн, говорится в исследовании.

Потребность в достаточных внутренних запасах в сезон ремонтно-технических работ на НПЗ в Китае — это одна из основных причин снижения вывоза дизтоплива за рубеж, считает Эмма Ли, аналитик Vortexa.

По данным Reuters и консалтинговых компаний, в апреле-июне нефтеперерабатывающие мощности будут сокращены на 600 000-800 000 баррелей в день, что приведет к снижению производства нефтепродуктов.

Китайским экспортерам стало невыгодно вывозить дизтопливо, и это еще одна причина сокращения экспорта. С середины января крэк-спред (разница между стоимостью нефти и получаемых из нее нефтепродуктов) в Азии сократился более чем на 30%.

Кроме того, китайские нефтеперерабатчики не спешат использовать экспортные квоты, поскольку Пекин, как ожидается, ограничит экспорт в 2023 году по сравнению с 2022 годом, добавила Ли из Vortexa.

Экспорт авиатоплива в марте также может снизиться до 690 000-810 000 тонн, что как минимум на 50% меньше февральских значений. Это связано с восстановлением внутреннего спроса.

По данным Variflight, на неделе 6-12 марта число авиапассажиров колебалось в районе 10 млн человек, что составляет 82% от уровней 2019 года.

Согласно прогнозам, экспорт бензина из КНР в марте останется в диапазоне 300 000-362 000 тонн на фоне восстановления внутреннего спроса. Опросы, проведенные в прошлом месяце, предполагают вероятное падение экспорта бензина в феврале до 8-летнего минимума.

Индекс загруженности дорог в некоторых крупных городах Китая превысил показатель за аналогичный период прошлого года, согласно данным Baidu.