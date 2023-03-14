БРЮССЕЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила реформу структуры рынка электроэнергии ЕС для наращивания доли возобновляемых источников и ускорения отказа от газа, говорится в распространенном релизе ЕК. Эксперты выяснили, как выросли расходы Евросоюза на газ

"Комиссия предлагает реформу структуры рынка электроэнергии ЕС для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии, лучшей защиты потребителей и промышленной конкуренции… поэтапного отказа от газа, снижения зависимости счетов потребителей от неустойчивых цен на ископаемое топливо, будущих скачков цен и потенциального манипулирования рынком", — указывается документе.

Сообщается также, что "реформа будет способствовать увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии благодаря стабильным долгосрочным ценовым соглашениям, поддерживаемым правительствами, компаниями и гражданами".

Кроме того, она предусматривает меры для стимулирования долгосрочных контрактов с производителями энергии из неископаемых источников, "чтобы обеспечить конкуренцию с газом".

"Это предоставит потребителям широкий выбор контрактов и более четкую информацию перед подписанием контрактов, чтобы у них была возможность зафиксировать безопасные долгосрочные цены для избежания чрезмерных рисков и волатильности", — отмечается в заявлении. Аналитик объяснил, за счет чего Европа может отказаться от российского газа

Там же добавляется, что ЕС для достижения поставленных целей в области энергетики и климата должен к 2030 году утроить распространение на своей территории энергии из возобновляемых источников.

Предложенная Еврокомиссией реформа, прежде чем вступит в силу, должна пройти обсуждение и утверждение в Европарламенте и в Совете Евросоюза.

В Евросоюзе с лета 2021 года в цены на энергоносители были неустойчивыми, с началом украинского конфликта в ЕС констатировали энергетический кризис. ЕС отреагировал на кризис мерами для смягчения воздействия высоких и неустойчивых цен на население и предприятия. Однако лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии разработать комплексную структурную реформу рынка электроэнергии как с целью обеспечения европейского энергетического суверенитета, так и для достижения запланированной климатической нейтральности. О подготовке масштабной реформы глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила в прошлом году.