БРЮССЕЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия обвинила Россию в прошлогодних высоких и неустойчивых ценах на энергию в регионе, хотя Европа решила отказаться от российского сырья, а Москва была готова поставлять ресурсы в соответствии с действующими контрактами, неоднократно выражала готовность действовать в рамках своих контрактных обязательств по поставке энергоносителей. Американский сенатор назвала виновника в банкротстве банков

"Высокие и неустойчивые цены, подобные тем, которые наблюдались в 2022 году, вызванные энергетической войной России против ЕС, ложатся чрезмерным бременем на потребителей", — следует из заявления ЕК.

Комиссия во вторник представила предложения по реформированию структуры европейского энергорынка, которые "позволят потребителям и поставщикам получить выгоду от большей стабильности цен на основе технологий возобновляемой и неископаемой энергии".

Реформу должны обсудить и утвердить в Европарламенте и в Совете Евросоюза.

После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на РФ. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Во многих странах региона рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.