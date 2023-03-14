ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ряд стран выступают за исключение России из работы агентства в связи с конфликтом на Украине, что "неизбежно провоцирует трения" в работе организации. Дипломат прокомментировал инициативу МАГАТЭ о защитной зоне вокруг ЗАЭС

"Многие считают, что из-за…всего того, что происходит, необходимо понизить уровень присутствия России (в организации). Некоторые доходят до крайности и предлагают, чтобы она была исключена из работы агентства. Однако в данном случае мы говорим о международных организациях, и существуют процедуры для таких целей", — заявил Гросси, выступая в рамках дискуссии на площадке вашингтонского аналитического центра CSIS.

Как отметил глава международной организации, он сам не обладает полномочиями для исключения той или иной страны из работы агентства.

"Разумеется, такая ситуация провоцирует трения. Трения существуют, это неизбежно. И мы должны бороться с ними", — указал гендиректор МАГАТЭ, добавив, что агентство контактирует с соответствующими странами в целях устранения разногласий.