Bloomberg: Китай разрешит всем отечественным компаниям импортировать австралийский уголь
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Китай отменяет все оставшиеся ограничения на импорт угля из Австралии, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Китай разрешит всем отечественным компаниям импортировать австралийский уголь, что указывает на прекращение торговых ограничений, введенных в конце 2020 года… Портам и таможенным службам было дано указание пропускать такие грузы", — пишет агентство со ссылкой на источники.
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР не дал оперативного ответа на запрос комментария, отмечает агентство. Указывается также, что высококачественный австралийский уголь пользуется большим спросом у китайских металлургов и электростанций. В первой половине марта импорт может составить 1 миллион тонн, отмечает агентство.
В прошлом месяце власти Китая отметили готовность перезапустить механизм торгово-экономического взаимодействия с Австралией. В ноябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G20 на Бали и заявил, что Пекин не хочет сложностей в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений.
Отношения между Пекином и Канберрой заметно ухудшились после того, как в конце апреля 2020 года тогдашний министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении COVID-19, отметив, что долг Китая — ответить на вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло. Китай тогда ввел ряд торговых санкций в отношении Австралии, в том числе на такие продукты как ячмень, уголь и вино.
https://1prime.ru/energy/20230315/840074314.html