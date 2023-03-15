МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Китай отменяет все оставшиеся ограничения на импорт угля из Австралии, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Китай увеличил объемы импорта угля на 70,8 процента за январь — февраль

"Китай разрешит всем отечественным компаниям импортировать австралийский уголь, что указывает на прекращение торговых ограничений, введенных в конце 2020 года… Портам и таможенным службам было дано указание пропускать такие грузы", — пишет агентство со ссылкой на источники.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР не дал оперативного ответа на запрос комментария, отмечает агентство. Указывается также, что высококачественный австралийский уголь пользуется большим спросом у китайских металлургов и электростанций. В первой половине марта импорт может составить 1 миллион тонн, отмечает агентство.

В прошлом месяце власти Китая отметили готовность перезапустить механизм торгово-экономического взаимодействия с Австралией. В ноябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G20 на Бали и заявил, что Пекин не хочет сложностей в отношениях с Канберрой и выступает за улучшение и развитие двусторонних отношений.

Отношения между Пекином и Канберрой заметно ухудшились после того, как в конце апреля 2020 года тогдашний министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении COVID-19, отметив, что долг Китая — ответить на вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло. Китай тогда ввел ряд торговых санкций в отношении Австралии, в том числе на такие продукты как ячмень, уголь и вино.