2023-03-15T12:27:58+03:00

2023-03-15T12:27:58+03:00

2023-03-15T12:27:58+03:00

2023

https://1prime.ru/energy/20230315/840077309.html

Шульгинов назвал один из приоритетов для Минэнерго

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

НАЛАЖИВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ТЭК В НОВЫХ РЕГИОНАХ РФ ОСТАЕТСЯ ДЛЯ МИНЭНЕРГО ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ — ШУЛЬГИНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.03.2023

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60