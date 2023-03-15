МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. На одной из нефтеперекачивающих станций трубопровода "Дружба" обнаружили взрывные устройства, объект не пострадал, сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В Германии заявили о готовности к прекращению транзита нефти через "Дружбу"

Как уточняется, речь идет о станции "Новозыбков", расположенной под Брянском. Одну бомбу нашли вечером во вторник, вторую — в среду утром, а в полдень 15 марта был замечен беспилотник, сбросивший еще одно устройство.

По словам Демина, корпуса бомб были повреждены, вероятно, в результате падения с дронов.

Представитель "Транснефти" уточнил, что станция "Новозыбков" не работает с прошлого года, а атака могла быть нацелена не на разрушение объекта, а на убийство сотрудников, обслуживающих НПС. В данный момент в связи с произошедшим ведется следствие.

В прошлом месяце Демин сообщал о попытке обстрела "Новозыбкова", в ходе которой никто не пострадал.