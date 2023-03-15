МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. До приостановки членства РФ в МАГАТЭ не дойдет из-за большой роли Москвы в ядерной сфере, считает президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Глава МАГАТЭ рассказал о попытках исключить Россию из организации

"Согласно уставу МАГАТЭ, вопрос о приостановлении членства может быть в двух случаях — неуплата членских взносов и то, если государство докажет, что по уважительной причине не уплатила их, его могут не приостанавливать. Второе — за грубое нарушение положений устава организации и основных ее целей и задач", — сказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, ни той, ни другой причины нет, а заявление из Польши о приостановке членства РФ в МАГАТЭ стоит рассматривать как "провокацию".

"Директор не принимает решений по приостановлению членства. Дело в том, что такие вопросы рассматриваются на заседании высшего органа МАГАТЭ — Генеральной конференции. Решение принимается большинством в две трети голосов. Если там 175 членов, значит не менее 117 членов должны это решение поддержать", — сказал Капустин.

Однако, подчеркнул он, для включения этого вопроса в повестку Генеральной конференции, нужно, чтобы Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрел этот вопрос и принял положительное решение. Такое, считает эксперт, возможно, при скоординированной кампании.

"Отказ от участия России ничего хорошего не принесет. Россия вносит огромный вклад в развитие мирной энергетики и международного сотрудничества. Исключить Россию означает подорвать одну из составляющих частей международного сотрудничества в сфере ядерной энергетики. Я думаю, что до этого не дойдет", — отметил эксперт.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва призывала исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), заявив, что рассматриваются различные варианты воздействия на Россию со стороны МАГАТЭ и Евратома. Позже она уточнила, что настаивает "не на исключении", а только на "приостановке"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ряд стран выступают за исключение России из работы агентства в связи с конфликтом на Украине, что "неизбежно провоцирует трения" в работе организации.