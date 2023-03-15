МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2022 году составил чуть более 140 миллионов тонн, в 2023 году ожидается небольшой рост, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Добыча угля в России достигла уровня 2019 года, заявил Шульгинов

"Экспорт угля в страны АТР в 2022 году составил чуть более 140 миллионов тонн, в 2023 году ожидаем небольшой рост", — сказал он журналистам.