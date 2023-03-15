Минэнерго ожидает роста экспорта российского угля в АТР
Замглавы Минэнерго Мочальников: экспорт российского угля в АТР превысил 140 миллионов тонн
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2022 году составил чуть более 140 миллионов тонн, в 2023 году ожидается небольшой рост, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.
"Экспорт угля в страны АТР в 2022 году составил чуть более 140 миллионов тонн, в 2023 году ожидаем небольшой рост", — сказал он журналистам.
https://1prime.ru/energy/20230315/840081600.html
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