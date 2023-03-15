МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не видит угроз для работы иностранного генерирующего оборудования, решения по его обслуживанию найдены, сообщил глава министерства энергетики Николай Шульгинов. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

"По поводу угрозы останова генерирующего оборудования, американского, которое есть. Много этого оборудования работает на объектах на востоке (страны — ред.)." Найдено решение, уже даже есть с GE (General Electric — ред.) договоренность. Решение по другим запасным частям — оно другое есть. Параллельный импорт есть… Мы не настроены на то, что будет вывод оборудования", — заявил он в ходе своего выступления на правительственном часе в Госдуме.

Проблемы с сервисом и ремонтом иностранных газовых турбин возникли у российских энергокомпаний на фоне санкций. В России газотурбинные установки составляют порядка 8% (22 ГВт) от общего числа турбин. По данным "Системного оператора" (энергодиспетчер), даже в случае крайнего сценария, предусматривающего остановку всего этого оборудования, энергосистема РФ располагает достаточным запасом прочности.

В сентябре прошлого года правительство России разрешило "Энел России" (сегодня "ЭЛ5-Энерго") до конца 2022 года вывезти на ремонт "бывшее в употреблении и находящееся в неисправном состоянии оборудование", используемое в газотурбинных установках в Китай и Сингапур.

Также с 1 октября 2022 года в РФ заработал механизм экономии ресурсов иностранных газотурбинных установок — компании получают право экономить ресурс таких ГТУ, помещая их в резерв и включая в последнюю очередь.