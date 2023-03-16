ПРАГА, 16 мар — ПРАЙМ. Средняя цена дизтоплива в Чехии в настоящее время — самая низкая за последние 13 месяцев, один литр стоит 35,86 кроны (около 1,6 доллара), в свою очередь, один литр бензина продается за 37,29 кроны (около 1,7 доллара), сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены автомобильного топлива на заправочных станциях. Глава Минэнерго раскрыл, что будет с ценами на бензин и дизель в 2023 году

"За последнюю неделю средняя цена одного литра дизтоплива снизилась на 0,22 кроны (около 0,01 доллара) и составила 35,86 кроны. Это самая низкая цена дизтоплива за последние 13 месяцев. В свою очередь один литр бензина сейчас стоит 37,29 кроны, это самая низкая цена за последние полтора месяца", — отмечается в сообщении.

Цены автомобильного топлива в Чехии в прошлом году росли в рамках общей тенденции. Но с октября по декабрь они уже постоянно снижались, в январе — колебались в обоих направлениях, а со второй половины февраля снова снижаются.

В годовом выражении в настоящее время средняя цена литра бензина ниже на 8,4 кроны (около 0,39 доллара). А средняя цена одного литра дизтоплива за тот же годовой период снизилась на 12,5 кроны (около 0,57 доллара).