Цена дизеля в Чехии опустилась до минимума за 13 месяцев
CCS: цена дизеля в /Чехии опустилась до 35,86 кроны за литр впервые за 13 месяцев
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ПРАГА, 16 мар — ПРАЙМ. Средняя цена дизтоплива в Чехии в настоящее время — самая низкая за последние 13 месяцев, один литр стоит 35,86 кроны (около 1,6 доллара), в свою очередь, один литр бензина продается за 37,29 кроны (около 1,7 доллара), сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены автомобильного топлива на заправочных станциях.
"За последнюю неделю средняя цена одного литра дизтоплива снизилась на 0,22 кроны (около 0,01 доллара) и составила 35,86 кроны. Это самая низкая цена дизтоплива за последние 13 месяцев. В свою очередь один литр бензина сейчас стоит 37,29 кроны, это самая низкая цена за последние полтора месяца", — отмечается в сообщении.
Цены автомобильного топлива в Чехии в прошлом году росли в рамках общей тенденции. Но с октября по декабрь они уже постоянно снижались, в январе — колебались в обоих направлениях, а со второй половины февраля снова снижаются.
В годовом выражении в настоящее время средняя цена литра бензина ниже на 8,4 кроны (около 0,39 доллара). А средняя цена одного литра дизтоплива за тот же годовой период снизилась на 12,5 кроны (около 0,57 доллара).
https://1prime.ru/energy/20230316/840092132.html
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