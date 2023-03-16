БРЮССЕЛЬ, 16 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия в среду предложила комплексную стратегию обеспечения Евросоюза критически важными видами сырья для поддержки зеленого и цифрового перехода в экономике, следует из опубликованного заявления ЕК. Западу придется обратиться к России за репой, заявил Путин

"Сегодня Еврокомиссия предлагает всеобъемлющий набор действий для обеспечения доступа ЕС к надежным, диверсифицированным, доступным и устойчивым поставкам критически важного сырья. Критическое сырье незаменимо для широкого круга стратегических секторов, включая климатически нейтральную промышленность, цифровую промышленность, аэрокосмическую и оборонную отрасли экономики", — указывается в документе.

В заявлении отмечается, что "спрос на важнейшее сырье, по прогнозам, резко возрастет в то время, когда Европа в значительной степени зависит от импорта, зачастую от поставщиков-монополистов из третьих стран". "ЕС необходимо снизить риски в цепочках поставок, связанные с такими стратегическими зависимостями, для повышения экономической устойчивости", — отметили в Еврокомиссии.

В ЕК также указали, что предложенная стратегия использует возможности единого рынка ЕС, а также возможности европейских международных партнеров для диверсификации и расширения поставок.

"Государства-члены ЕС также должны будут разработать национальные программы геологоразведки ресурсов", — отмечается в документе. Кроме того, предлагается создавать запасы необходимых ресурсов, внедрять передовые технологии в обработку, переработку и вторичное использование.

Также в Европейской комиссии предложили ориентиры, согласно которым к 2030 году в ЕС должны производить не менее 10% и повторно использовать не менее 15% от годового потребления критически важных видов сырья, следует из обнародованного заявления ЕК.

"Регламент устанавливает четкие ориентиры внутренних мощностей по стратегическому сырью и диверсификации его поставок в ЕС: не менее 10% от годового потребления ЕС по добыче, не менее 40% от годового потребления ЕС по обработке, не менее 15% от годового потребления ЕС по вторичной переработке, не более 65% годового потребления ЕС по каждому стратегическому сырью <…> из каждой одной третьей страны", — указывается в документе.

ПРОГНОЗ ЕК ПО СПРОСУ

Еврокомиссия предупредила, что спрос на критически важные виды сырья в ЕС в следующем десятилетии может возрасти в десять раз, в частности, потребности в редкоземельных металлах для производства турбин ветрогенераторов к 2030 году вырастут в 4,5 раза, к 2050 — в 5,5 раза.

"Например, ожидается, что спрос на редкоземельные металлы для наземных и морских ветровых турбин вырастет в 4,5 раза к 2030 году и в 5,5 раз к 2050 году, соответственно, а для батарей для электромобилей прогнозируется рост спроса на литий в 11 раз к 2030 году и в 17 раз к 2050 году, соответственно", — поясняется в документе.

В ЕК также добавили, что "и так высокий спрос на критически важное сырье, в следующем десятилетии может возрасти десятикратно".

ЕС ПРОДОЛЖИТ ПОЛАГАТЬСЯ НА ИМПОРТ

Евросоюз никогда не будет полностью обеспечивать себя критически важным сырьем, импорт всегда останется его основным источником, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.

"ЕС никогда не будет самодостаточным в поставках такого вида сырья, будет продолжать полагаться на импорт для большей части своего потребления", — указывается в документе.

В ЕК подчеркивают, что на этом фоне важное значение будет придаваться развитию международной торговли и диверсификации поставщиков критически важных видов сырья в Евросоюз.