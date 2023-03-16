МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили пути укрепления отношений между двумя странами, ситуацию на рынке нефти и сделку ОПЕК+, подтвердив приверженность ее условиям, сообщило саудовское официальное госагентство SPA.
"Они обсудили подготовку к следующему заседанию межправительственной комиссии и пути развития и укрепления саудовско-российских отношений в интересах обеих стран", — говорится в сообщении по итогам встречи Новака и бен Сальмана в Эр-Рияде.
Также стороны говорили "о мировом рынке нефти и усилиях альянса ОПЕК+ по содействию рыночному балансу и стабильности, подчеркнув приверженность обеих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре прошлого года, о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года".
https://1prime.ru/energy/20230316/840096804.html
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