МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили пути укрепления отношений между двумя странами, ситуацию на рынке нефти и сделку ОПЕК+, подтвердив приверженность ее условиям, сообщило саудовское официальное госагентство SPA. Глава Миннефти Кувейта рассказал о пользе от сделки ОПЕК+

"Они обсудили подготовку к следующему заседанию межправительственной комиссии и пути развития и укрепления саудовско-российских отношений в интересах обеих стран", — говорится в сообщении по итогам встречи Новака и бен Сальмана в Эр-Рияде.

Также стороны говорили "о мировом рынке нефти и усилиях альянса ОПЕК+ по содействию рыночному балансу и стабильности, подчеркнув приверженность обеих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре прошлого года, о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года".