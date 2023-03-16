МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Москва расценила как "махинацию" и "лохотрон" отказ Копенгагена дать разрешение России участвовать в расследовании взрывов "Северных потоков", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Microsoft внедряет ИИ нового поколения в некоторые свои сервисы

Ранее издание Local Denmark со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссена сообщило о том, что Копенгаген не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках". По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

"Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, которые по-моему никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают, но история с "Северными потоками", я думаю, не будет иметь такой финал, как многие другие истории, которые они закапывают и убирают, по одной простой причине — большие деньги на кону", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный ответ.